Nagenieten van Alkmaarse lichtjesavond: "Mooiste uitzicht dat je je kunt wensen"

Een mooie zomeravond, duizenden lampjes en lichtjes, muziek en meer dan 250 bootjes waren zaterdagavond de basisingrediënten voor de grootste lichtjesavond die Alkmaar ooit heeft gezien. Hét lichtspektakel van Alkmaar werd na enkele jaren afwezigheid weer georganiseerd door Lionsclub Alkmaar. En daar had iedereen zin in. De Turfhaven liep dan ook gestaag vol met bootjes en ook langs het water zat de stemming er al snel goed in.

Tijdens het laatste kermisweekend trok het evenement duizenden toeschouwers naar de Alkmaarse binnenstad. Vakanties werden erop afgestemd en deze keer waren er ook buurtverenigingen die de avond aangrepen voor een buurtbarbecue langs de route. Nieuw was dit jaar een wandelroutekaart langs het lichtspektakel, die kon worden aangeschaft voor vijf euro.

De Lions Club is de Alkmaarse lichtjesavond ooit begonnen om geld in te zamelen voor goede doelen, en dat is zeer succesvol gebleken. Alle opbrengsten gaan ook dit jaar weer naar een goed doel. Dat is ditmaal de aanschaf van virtual reality brillen voor patiënten van het Noordwest Ziekenhuis. De brillen zorgen ervoor dat patiënten minder pijn en angst ervaren na een operatie of behandeling.

Vertrouwde omgeving

De mooie opkomst zou ook een mooie opbrengst moeten betekenen. Toch weten we dat nog niet helemaal zeker. Martijn Wokke van de Lionsclub Alkmaar kan pas over een paar weken zeggen wat er is opgehaald: "Dan gaan we kijken hoeveel VR-brillen we aan het ziekenhuis kunnen geven voor kinderen die uit een narcose komen en dat ze in een vertrouwde omgeving wakker kunnen worden."

Met 250 bootjes was de botenparade in ieder geval uitverkocht, en ook langs de route bleken velen een duit in het zakje te hebben gedaan. Bekijk hier de beelden van mediapartner Alkmaar Centraal