Zwoele zomeravond zorgt voor drukke Lichtjesavond Bergen

De traditionele Lichtjesavond in Bergen heeft flink wat publiek getrokken. Het lekkere weer in de avond zorgde voor een geslaagde editie 2022. En dat mocht ook wel na twee jaar afwezigheid vanwege corona.

Lichtjesavond concentreert zich rond de Ruïnekerk en de omliggende straten. De straatverlichting wordt gedoofd en het licht moet komen van kaarsjes in tuinen en straten. Vooraf was er nog wel enige vrees of er nog wel animo was om mee te doen onder inwoners, maar bleek nog 'licht' genoeg.

Kijk hieronder de reportage van de avond van mediapartner Duinstreek Centraal: