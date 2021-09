Standbeeld voor ziekenhuiskat Wodka: "Hij is terug op de plek waar hij hoort"

Ziekenhuiskat Wodka heeft z'n eigen standbeeld voor de ingang van het Noordwestziekenhuis in Alkmaar. De kat was een steun en toeverlaat voor veel medewerkers en patiënten van het ziekenhuis. Om het overleden dier niet te vergeten, werd een crowdfunding opgezet om Wodka in brons te vereeuwigen. "Ik hoop dat hij ook nu nog troost kan bieden", aldus eigenaar Dominique Bieman.

De klap was groot toen Wodka in april overleed. De kat had lymfeklierkanker en om het beestje verder lijden te besparen, besloot baasje Dominique Bieman het dier in te laten slapen. "Het was ontzettend moeilijk, maar ik merkte aan hem dat hij er vrede mee had. Je verliest eigenlijk je kind", vertelde ze eerder aan NH Nieuws.

Verpleegkundigen vonden dat de kat een standbeeld verdiende en startten een crowdfunding. Het benodigde geld was in een mum van tijd binnen. Initiatiefnemer Tanneke Goverse is blij met de blijvende herinnering aan Wodka. "Mensen zeggen weleens; waarom een standbeeld voor een kat? Maar deze kat was heel bijzonder voor veel mensen. Dat blijkt wel uit de vele donaties, waar we iedereen erg dankbaar voor zijn."

