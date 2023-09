Haarlemmers willen niet parkeren in nieuwe garage: "Bouwen voor leegstand"

De bouw van een woontoren biedt de unieke kans om daarnaast ook een grote parkeergarage te bouwen, denkt de gemeente Haarlem. Daarmee komt er minder blik in de straten te staan. Deze maand velt de gemeenteraad een oordeel over het plan en donderdag vindt de eerste politieke discussie hierover plaats. Maar de omwonenden hebben geen interesse in een parkeerplek in de garage en vrezen dat er gebouwd gaat worden voor leegstand.

Het braakliggende terrein aan het Spaarne in Haarlem-Noord - buurtbewoner

De bouwplannen voor een woontoren op het jaren braakliggende terrein van de oude Sonneborn-fabriek aan het Spaarne in Haarlem-Noord ligt nu al een jaar op tafel. Op het terrein is ondertussen een tijdelijke supermarkt neergestreken, ter vervanging van een grote brand in de AH in de wijk een kleine maand geleden. Maar volgend jaar wil de projectontwikkelaar snel beginnen met de bouw.

Tijdelijke vesting van de afgebrande Albert Heijn aan het nabij gelegen Soendaplein - buurtbewoner

De buren hebben zich erbij neergelegd dat hun eigen plan voor een groot park in hun versteende buurt het niet heeft gehaald. Maar er was tenminste een groenoppervlak van dertig procent beloofd in de bouwtekening. Garagetoren Nu er ook nog een garagetoren is ingetekend door de gemeente om zo het aantal parkeerplekken op straat te verminderen, is van die belofte nog maar de helft over. "En dan rekent de gemeente een groen dak van die garage erbij, maar dat is niet openbaar toegankelijk", stelt Monique van Alphen die aan tafel mocht zitten bij de gemeente en projectontwikkelaar VROM. De buren vinden dat niet goed is onderzocht of de omwonenden überhaupt wel een plek in de garage willen in plaats van voor de deur op straat.

"We denken dat de gemeente die garage gaat bouwen voor de leegstand, net als de Cronjégarage" Monique van Alphen, klankbordgroep Buren van Sonneborn