Buren braakliggend terrein Haarlem maken eigen plan: "Grasveld en wat bomen om in te verstoppen"

Na elf jaar worden er eindelijk plannen gemaakt voor één van de braakliggende terreinen aan de Spaardamseweg in Haarlem-Noord. De gemeente wil op verschillende locaties langs het Spaarne in totaal 650 woningen plaatsen. Maar buren van de voormalige Sonnebornfabriek willen dat er op 'hun' terrein zo min mogelijk gebouwd wordt en er ruimte blijft voor een park. Want juist deze wijk is de meest versteende buurt van Haarlem.

De gemeente Haarlem is zich terdege bewust van het moeilijke dilemma van bouwen op juist deze locatie, zo is te lezen in de startnotitie. In het kader van de ambitie van het stadsbestuur om de komende jaren 10.000 woningen te bouwen, is elke open plek in de stad van grote waarde voor het oplossen van de woningnood.

Maar de Indische buurt kampt ook met een groot tekort van openbaar groen. "Gemiddeld heeft Haarlem zo'n 28 procent openbaar groen", weet buurtbewoner Monique van Alphen. "En hier hebben we maar drie procent." De cijfers haalt ze uit een Haarlems onderzoek naar de bevolkingsdichtheid per vierkante meter per wijk uit 2016 (Haarlem in Cijfers, red.). Samen met andere buurtbewoners vormt ze groep 'Buren van Sonneborn'.

