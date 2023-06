Haarlems park moet wijken voor peperdure parkeergarage: "Ik kan hier niet mee leven"

Nu blijkt een ondergrondse parkeergarage te duur en komt er een bovengrondse garage ten koste van het geplande groen. Ook komen er nog eens drie verdiepingen op die woontoren. Dat de de buren hier als klankbordgroep alleen maar via-via over geïnformeerd werden, betreuren de Haarlemse politici. Maar aan het eind van het debat in de raadscommissie is duidelijk dat dit plan verder wordt ontwikkeld.

Twee jaar geleden gingen de Buren van Sonneborn nog vol vertrouwen in gesprek met de gemeente Haarlem en de eigenaar van het terrein. Hun grote droom om van het hele terrein langs de Spaardamseweg in de Indische Buurt een heus stadspark te maken, was wel heel ambitieus wisten ze. Maar bomen om onder te schuilen, gras om op te voetballen en struiken om achter te verstoppen in de meest versteende wijk van Haarlem, dat moest toch haalbaar zijn. Zelfs met een tien verdiepingen hoge woontoren op het terrein.

"Met dit plan kan ik niet leven en het vertrouwen in de gemeente is volledig weg"

"Wij begrijpen dat je niet in alles je zin krijgt, maar er was een plan waar we mee konden leven. Met dit plan kan ik niet leven en het vertrouwen in de gemeente is volledig weg." Niels Rovers is één van de Buren van Sonneborn, die gisteravond zijn zegje kwam doen. Zijn teleurstelling is voelbaar in de raadszaal.

De meerderheid van de gemeenteraad geeft wethouder Floor Roduner groen licht om het plan verder uit te werken, omdat het een grote wens van de gemeente is om het zogenaamd Canadees parkeren uit te bannen. Daarbij wordt de auto deels op de stoep geparkeerd, waardoor het voor voetgangers moeilijker wordt om er te lopen.

'Nu of nooit'

Het invoeren van betaald parkeren ook in deze wijk in Haarlem-Noord moet deze manier van parkeren ook aan banden leggen, maar daarover moet de gemeente nog juridische strijd leveren met tegenstanders die hier een referendum over willen houden. "Maar een garage met 190 parkeerplaatsen kan daar ook al een stap in de goede richting voor zijn", stelt wethouder Roduner.

Dat de Buren van Sonneborn zich niet gehoord voelen, kan de wethouder niet helemaal plaatsen. "Maar het spijt me als het niet voldoende is geweest. Het is ook nog niet definitief, er komt nog een bestemmingsplanwijziging met mogelijkheid tot bezwaar." Volgens Roduner is het bouwen van deze parkeergarage nu wel een kans die gegrepen moet worden, "Het is nu of nooit." En voor de ruimte die in de straat ontstaat, wil de gemeente dan meer bomen en struiken planten.