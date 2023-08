Penaltythriller in Noorwegen: AZ bereikt groepsfase Conference League

AZ heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. In Noorwegen werd de return tegen SK Brann met 3-3 gelijkgespeeld. De penalty's namen de Alkmaarders beter. Vorige week werd het in Alkmaar 1-1.

Pantelis Hatzidiakos blij dat AZ in Conference League staat - PRO SHOTS / Toon Dompeling

Mayckel Lahdo begon in de basis bij AZ als rechtsbuiten en daardoor zat Jens Odgaard op de reservebank. Uitgerekend Lahdo opende de score. Met een diagonale schuiver van net buiten de zestien maakte hij in de 12e minuut de openingstreffer. Een paar minuten later kreeg Ruben van Bommel een enorme kans, maar hij schoot van dichtbij op de lat. Onnodig AZ was de betere ploeg in Noorwegen en het was Sven Mijnans die in de 29e minuut de tweede Alkmaarse treffer maakte. De Noord-Hollanders leken op rozen te zitten, maar op slag van rust kopte Fredrik Knudsen uit een corner binnen voor SK Brann. Met een 1-2 stand op het scorebord zochten beide teams de kleedkamers op. Tekst loopt door onder foto.

David Moller Wolfe en Mayckel Lahdo vieren de openingstreffer - Pro Shots

Ook Pantelis Hatzidiakos begon in de basis bij AZ. Daarmee was het zijn 46e Europese duel voor de Alkmaarders. Hiermee werd de verdediger recordhouder in Europese wedstrijden voor de Noord-Hollanders. De Griek gaf na afloop aan dat het zijn laatste wedstrijd was voor AZ. Hij vertrekt naar het Italiaanse Cagliari. In het slot of toch niet? Al vroeg in de tweede helft was het Ruben van Bommel die de wedstrijd leek te beslissen. Vanuit een counter tikte de aanvaller beheerst binnen. Toch kwam SK Brann weer terug in de wedstrijd. Møller Wolfe veroorzaakte een onnodige vrije trap en Joachim Soltvedt schoot daarna prachtig binnen. Tekst loopt door onder foto.

Japhet Sery Larsen kopt de 3-3 binnen voor SK Brann - PRO SHOTS / Toon Dompeling