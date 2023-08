De gekste dingen hoort AZ-coach Pascal Jansen over zijn spelers: "Bijzaak"

Vlak na de tegentreffer van SK Brann bracht AZ-trainer Pascal Jansen onder andere Ernest Poku en Mayckel Lahdo in de ploeg. Dat werkte, want de twee aanvallers zorgden voor energie en aanvallend gevaar. Op de persconferentie tegen de klok van middernacht gaf de Alkmaarse oefenmeester dit tweetal een compliment. "Deze jongens hebben het vandaag weer laten zien." AZ - SK Brann eindigde in 1-1.

"Het is zeker nog een wedstrijd", vertelt Pascal Jansen over de return voor volgende week in het Noorse Bergen. "Ook credits aan SK Brann vandaag, want ze hebben het ons heel lastig gemaakt."

In de mixed-zone stak Sven Mijnans zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Bal tempo lag te laag en we waren niet explosief genoeg bij het vrij komen." De middenvelder vond mede daardoor dat AZ zijn gebruikelijke niveau niet haalde.

Leegloop

Verder ging het vandaag in Alkmaar veel over de leegloop. Waar eerder deze zomer Sam Beukema, Milos Kerkez en Tijjani Reijnders vertrokken, daar tekende Jesper Karlsson gister een contract bij het Italiaanse Bologna. En het zou zo maar kunnen zijn dat Pantelis Hatzidiakos en Vangelis Pavlidis ook Alkmaar achter hun laten. "Beide jongens zijn heel belangrijk en hebben we zeker nodig", laat Mijnans weten over het getrouwtrek aan zijn medespelers.

Tekst loopt door onder de video.