Nederige AZ uitblinker Jayden Addai is nieuwe topscorer eerste divisie: "Ik ben ready"

Jong AZ'er Jayden Addai over z'n hattrick

"Deze bal betekent veel voor me", vertelt Jayden Addai over de bal die hij naar huis mag meenemen vanwege z'n hattrick. "Deze bal geeft me de motivatie om nog meer goals te maken."

"Vertrouwen"

Veel lovende woorden waren er na afloop ook van z'n trainer. Jan Sierksma ziet veel potentie bij Addai. "Hij heeft een hele goede individuele actie en een heel fijn linkerbeen, daarnaast speelt hij met veel vertrouwen."

