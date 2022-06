De Schoonheid van de Sport: liever lelijk winnen dan mooi verliezen?

Gaat het bij sport enkel en alleen om resultaat halen en winnen of is vermaak minstens zo belangrijk? Die vraag stelt NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman zich in de nieuwe zesdelige serie 'De Schoonheid van de Sport'. In zijn zoektocht naar het antwoord gaat hij in aflevering 1 op bezoek bij de AZ-jeugdopleiding. In Wijdewormer spreekt hij met opleiders, spelers en supporters. Én met Maarten Martens die met een fraaie panna tijdens AZ - Ajax Theo Jansen te kijk zette.