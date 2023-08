Ploeterend AZ moet volgende week flink aan de bak om groepsfase te behalen

Share to Nextdoor

Heel best was het spel niet van AZ. Met veel pijn en moeite speelden de Alkmaarders 1-1 gelijk in de play-offs van de Conference League. Pantelis Hatzidiakos maakte de enige treffer voor AZ tegen SK Brann.

AZ - SK Brann - PRO SHOTS / Vincent de Vries

Vanaf seconde één liep het niet bij AZ. Zo belandde de eerste diepe bal na de aftrap al gelijk in niemandsland. Dat leek de opmaat voor een zeer matige eerste helft. Slechts een paar keer verscheen de Alkmaarse ploeg gevaarlijk voor het Noorse doel. Zo kon met wat meer scherpte Jens Odgaard twee keer scoren, echter de Deense aanvaller had het vizier niet op scherp. Gelukkig gold dat ook voor de aanvallers van SK Brann voor de neus van Mathew Ryan, maar zoals wel vaker dit seizoen is de Australische doelman een grote sta-in-de-weg. Clasie Het ontbrak bij de thuisploeg vooral aan tempo en creativiteit. Het gemis van regisseur Jordy Clasie was voelbaar in het voor twee derde gevulde AZ-stadion. De aanvoerder uit Haarlem is geblesseerd en zag vanaf de tribune dat zijn vervanger Djordje Mihailovic niet zijn stempel kon drukken op het middenveld. Tekst loopt door onder de video.

AZ-trainer Pascal Jansen na het gelijke spel tegen SK Brann - NH Nieuws

Onder een licht fluitconcert zochten de AZ'ers de kleedkamer op. Na waarschijnlijk een flinke peptalk van trainer Pascal Jansen ging de start in de tweede helft helaas niet veel beter. Na een kwartier spelen kwam AZ zelfs op achterstand. Niklas Castro schoof de bal diagonaal in de linkerhoek langs Ryan, 0-1. Tekst loopt door onder de foto.

SK Brann scoort tegen AZ - Daarna ging AZ vrolijk door met aanvallen

Lahdo Hierop reageerde Jansen direct met een driedubbele wissel. Met Kenzo Goudmijn, Mayckel Lahdo en Ernest Poku in de ploeg zocht AZ weer meer de aanval. Dat leidde twintig minuten voor tijd tot een aardige mogelijkheid voor Lahdo. Het afstandsschot van de Zweed zoefde net langs de verkeerde kant van de paal. Even later zat het de Alkmaarders wel mee. Een bal bleef hangen vlak voor het Noorse doel en Pantelis Hatzidiakos was er als de kippen bij. Van dichtbij kopte de binnenkort waarschijnlijk vertrekkende Griek de bal tegen de touwen. Tekst loopt door onder de tweet.

Na de gelijkmaker ging AZ vrolijk door met aanvallen. De Noren hielden soms met kunst- en vliegwerk hun doel schoon. En zo eindigde de avond zeer teleurstellend voor de mannen van Jansen. Volgende week donderdag in het Noorse Bergen mag AZ het goedmaken. SK Brann - AZ begint dan om 19.00 uur. De winnaar van dit tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League. Dit weekend komt AZ niet in actie. Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Bazoer, Möller Wolfe, Mihailovic (Goudmijn/73), Mijnans, D. De Wit; Odgaard (Lahdo/73), Pavlidis, Van Bommel (Poku/73)