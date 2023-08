Van Breda naar Velsen-Zuid: Alex Plat tekent bij Telstar

Telstar heeft zich versterkt met Alex Plat. De 25-jarige Volendammer komt over van NAC Breda waar hij een tumultueuse tijd kende. Eerst was hij aanvoerder van de Brabanders, maar onder de nieuwe trainer Peter Hyballa werd hij verbannen naar het tweede team.

Onder voorbehoud van de medische keuring tekent Plat een contract tot de zomer van 2024. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam. Van 2017 tot 2022 speelde hij in de hoofdmacht van de Volendammers. Daarna vertrok hij naar NAC Breda.

In totaal speelde Plat 126 wedstrijden in het betaalde voetbal. “Zijn statistieken en status in het profvoetbal spreken voor zich. Met Plat krijgt de selectie er body en volwassenheid bij", laat technisch manager Peter Hofstede weten.

Telstar is ook nog bezig om verdedigers Robin Polley en Peter Guinari naar Velsen-Zuid te halen.