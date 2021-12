Verraste Alex Plat mag vertrekken bij FC Volendam: "Pijnlijk"

"Zij hebben een bepaald idee over voetbal", vertelt Alex Plat over de telefoon aan NH Sport. FC Volendam deed hem een voorstel in maart eerder dit jaar. Tot onderhandelen kwam het toen niet, omdat Plat wilde afwachten tot de zomer. Vervolgens hebben beide partijen geen contact meer met elkaar gezocht. Tot afgelopen week. "Zo werkt dat in de voetballerij, alleen was het voor mij wel een verrassend bericht."

