NAC Breda-trainer Robert Molenaar pikt Alex Plat gratis op bij FC Volendam

De Volendammer tekent in Breda een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een derde jaar. “Ik ben erg blij om de stap te maken naar deze geweldige club", zegt Plat op de website van NAC Breda. "Al bijna dertienduizend seizoenkaarten verkocht, dat zie je natuurlijk nergens in de Keuken Kampioen Divisie. Ik kijk er dan ook erg naar uit om in het geel-zwart in het Rat Verlegh Stadion te spelen en de linkse trap te nemen.”

NAC Breda was op zoek naar een dragende kracht op het middenveld. Technisch directeur Eric Hellemons zegt die met Plat nu gevonden te hebben. “Wij zien in Alex een jonge, maar toch ervaren middenvelder. Met Alex trekken we een middenvelder aan die vooruit wil voetballen en daarbij een verbinder is in de opbouwfase. Daarnaast is Alex technisch én tactisch vaardig, waarmee hij belangrijk kan zijn voor het team.”

FC Volendam

Plat maakte in 2017 zijn debuut in het eerste van FC Volendam nadat hij de jeugdopleiding heeft doorlopen. Sinds het aantreden van Wim Jonk kwam hij veel aan spelen toe. In het seizoen 2020/21 miste hij slechts drie wedstrijden. Het afgelopen half jaar raakte hij een beetje op een zijspoor in Volendam. In totaal speelde Plat 108 officiële wedstrijden voor FC Volendam, waarin hij elf assists afleverde.