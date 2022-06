Oud-Volendam trainer Robert Molenaar is terug in betaald voetbal: "Voelt nog onwennig"

Ten opzichte van zijn vorige clubs voelt NAC Breda als 'thuiskomen'. Niet omdat hij er al eerder gewerkt heeft, maar omdat hij binnen een half uur van zijn huis op de club is. "Dat was bij Volendam, Almere en Roda wel anders", zegt de in Roosendaal woonachtige trainer. Weer hoofdtrainer zijn in het betaalde voetbal voelt voor Molenaar nog meer als thuiskomen. Zijn laatste klus als eindverantwoordelijke was in 2019 toen hij trainer van Almere City FC was.

"Voor mij is het weer een mogelijkheid om te laten zien dat waar ik voor sta, ook succesvol kan zijn. Op zeker niveau heb ik dat wel laten zien." Molenaar wijst vervolgens naar de clubs waar hij voortijdig afscheid heeft moeten nemen (Volendam, Roda JC en Almere City). "Daar is het eigenlijk bijna geïmplodeerd. Dus in zekere zin heb ik daar ook gepresteerd, maar het heeft geen tafelzilver opgeleverd." Daarmee doelt hij erop dat het na zijn vertrek bij die clubs alles behalve voor de wind is gegaan. Bij Volendam was het succes pas een paar jaar later merkbaar.