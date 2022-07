Rapid Wien verlost Ferdy Druijf met definitieve overname uit zijn lijden bij AZ

Ferdy Druijf vervolgt zijn carrière definitief bij Rapid Wien. De Oostenrijkers huurden de spits het afgelopen jaar al van AZ, waar hij op een dood spoor was beland. De 24-jarige Uitgeester tekent in Wenen een contract tot en met de zomer van 2025.

"Ik ben heel blij met de overstap naar Rapid Wien", zegt Druijf op de website van de Oostenrijkers. "Na het voorjaar wist ik al dat ik graag langer bij de club wilde blijven. Ik voel me goed bij de club en de stad en ook mijn familie heeft zich hier thuis gevoeld. Dat alles was voor mij doorslaggevend."

Druijf speelt al sinds 2012 bij de Alkmaarders, die hem wegplukten bij FC Uitgeest. In 2016 brak hij door bij Jong AZ en in 2018 debuteerde hij in het eerste elftal. Daar wist hij nog de vaste waarde te worden. Vervolgens werd hij uitgeleend aan NEC Nijmegen, KV Mechelen en Rapid Wien. In Oostenrijk speelde hij dertien wedstrijden en scoorde daarin zes doelpunten.