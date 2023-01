Volendammer Alex Plat overdonderd door besluit NAC: "Dit is te laat"

Compleet verrast, was Alex Plat toen hij hoorde dat hij niet langer welkom is bij de A-selectie van NAC Breda. Tot voor kort was hij aanvoerder van de eerstedivisionist. Nu moet hij hopen dat hij voor het sluiten van de transfermarkt nog een club vindt die bij hem past.

De nieuwe trainer van NAC Breda, Peter Hyballa, zal in het nog resterende deel van dit voetbalseizoen geen gebruik meer maken van de diensten van de verdedigende middenvelder die zaterdag 25 jaar wordt. Die mededeling kreeg hij van de nieuwe technisch directeur Peter Maas en commissaris Pierre van Hooijdonk. "Wat moet je zeggen?", antwoordt Plat op de vraag hoe hij reageerde toen hem dit verteld werd. "Ze willen door selecteren." Over het hoe en waarom tast hij naar eigen zeggen in het duister. "Niemand zag dit aankomen."

Vanavond om 24.00 uur sluit de transfermarkt. De kans dat Plat voor die tijd een andere werkgever vindt, is uiterst klein. "Het is allemaal leuk en aardig, maar ik heb tegen ze gezegd dat ik niet wegga om het weggaan. Mijn gevoel bij de nieuwe club moet goed zijn. Ik wil ergens heen waar ik met plezier kan voetballen. Ik denk alleen dat iedere club zijn spelers nu al binnen heeft. Dit is te laat voor mij."

Een laatste ontsnappingsmogelijkheid zou nog kunnen zijn dat NAC het contract met Plat afkoopt, waardoor hij transfervrij is. In dat geval zou hij in een later stadium nog voor een andere club kunnen kiezen. Gebeurt er niks dan is de oud-speler van FC Volendam veroordeeld tot het trainen met de selectie van NAC Onder 21 jaar. Bij de hoofdmacht is hij niet meer welkom.