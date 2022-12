Trainer Robert Molenaar haalt de kerst, maar is dag later toch ontslagen bij NAC Breda

Robert Molenaar is ontslagen als trainer van NAC Breda. De 53-jarige Zaandammer was pas sinds het begin van het seizoen werkzaam in Noord-Brabant. Een dag na kerst moet hij zijn biezen pakken bij de eerstedivisionist.

De reden voor het besluit tot onderbreking van het contract, is dat binnen de organisatie van NAC onvoldoende vertrouwen bestaat in de trainer-coach", schrijft NAC op de website. "Er is, als gevolg van het vertoonde spel en de geleverde resultaten in de eerste seizoenshelft, te weinig draagvlak voor Molenaar als succesvol technisch verantwoordelijke bij het eerste elftal gedurende de tweede seizoenshelft", aldus de club die in de tweede seizoenshelft nog deelname aan de play-offs wil afdwingen.

NAC Breda staat momenteel veertiende in de eerste divisie. In 18 wedstrijden voetbalde de ploeg onder Molenaar 21 punten bij elkaar. Komende vrijdag speelt FC Volendam een oefenwedstrijd tegen NAC Breda. Assistent-trainer Ton Lokhoff zit zoals het er nu naar uit ziet op de bank aan De Dijk.

Als voetballer speelde Molenaar in de jeugdopleiding van AZ en brak hij in 1992 door bij FC Volendam. Na zijn actieve voetbalcarrière begon hij ook bij Het Nieuwe Oranje als hoofdtrainer in 2015. Na twee jaar eindigde het avontuur waarna hij via Roda JC en Almere City afgelopen zomer bij NAC Breda neerstreek.