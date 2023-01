🔴 LIVEBLOG: Deadline Day in Noord-Holland, de allerlaatste deals op de transfermarkt

ADO Den Haag huurt Sonny Stevens tot het einde van dit seizoen. De 30-jarige doelman komt op huurbasis over van het Griekse OFI Kreta.

Stevens keert daarmee, in ieder geval voor een half seizoen, terug naar Nederland. Eerder stond de in Hoorn geboren doelman onder de lat bij FC Volendam, Go Ahead Eagles, FC Twente, Excelsior en SC Cambuur.