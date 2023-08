Massaclaim tegen Tata steeds massaler: 400 nieuwe aanmeldingen in één week

Het is bekend dat Tata Steel in de buurt zorgt voor een grotere kans op bijvoorbeeld kanker en hersenontwikkelingsschade. Ook weten omwonenden niet beter dan dat zij roet van de waslijn moeten vegen voor ze de witte was ophangen.

Huis elk jaar in de verf

Sacha: "De meeste mensen die de claim steunen zijn omwonenden uit Beverwijk, IJmuiden of Wijk aan Zee, maar er zijn ook wat meer willekeurige aanmeldingen. Dat zijn vaak mensen die inmiddels uit de regio zijn verhuisd."

Verder zijn de aanmeldingen eigenlijk onder te verdelen in drie categorieën", zegt Sacha. "Sommigen moeten elk jaar hun huis verven, of dagelijks hun tuinbanken schoonmaken. Dat komt heel duidelijk door Tata Steel."

Kanker, astma en OCPD

"Er zijn ook mensen die de claim hebben ondertekend omdat ze ziek zijn, of omdat hun kinderen ziek zijn. Kanker, astma, de longziekte COPD. Heel triest, maar we horen ze allemaal voorbijkomen", laat Sacha weten.

"De derde groep doet mee vanwege de angst en stress die het geeft om zo dichtbij een vervuilende fabriek te wonen. Sommigen willen wel ergens anders heen verhuizen, maar dat is niet altijd zo makkelijk."

Volgens Frisse Wind is het niet meer dan logisch dat Tata Steel zijn omwonenden na jarenlange uitstoot compenseert. In de afgelopen maanden bereidden zij deze massaclaim voor. Tata Steel heeft nog drie weken om daarop te reageren. Het bedrijf zegt de brief te bestuderen.

Tekst gaat door onder de video van vorige week. Daarin de motivatie voor de claim van mede-ondertekenaar Dick Holzhaus uit IJmuiden, en van advocaat John Beer.