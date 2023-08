Massaclaim op de mat bij Tata Steel: "Als ze niets aanpassen, dan maar een vergoeding"

Na jarenlang onderzoek, procederen en vooral afwachten, is Frisse Wind een nieuwe weg ingeslagen. De stichting dient een massaclaim in omdat Tata Steel niet over de brug komt met significante aanpassingen waardoor de leefomgeving van omwonenden verbetert.

De massaclaim waarin Tata Steel aansprakelijk wordt gesteld voor het 'verzieken' van de leefomgeving van omwonenden ligt inmiddels bij de staalgigant op de mat. Tata Steel heeft vier weken de tijd om erop te reageren.

Mochten zij het daar niet mee eens zijn, komt de zaak voor de rechter en wordt daar gekeken of Tata Steel aansprakelijk is. "In mijn ideale wereld gaan we dan in gesprek met Tata Steel voor een goede oplossing", zegt bestuurslid van Frisse Wind John Beer en tevens gepensioneerd advocaat. "Ik zie mogelijkheden, dit kan gewoon niet. Misschien ben ik cynisch maar als dit in Amsterdam Zuid speelde of in 't Gooi, had het nooit zo lang geduurd."

Longkanker

Dick Holzhaus woont sinds vijf jaar in IJmuiden. Hij is hier naartoe verhuisd omdat het werk van zijn vrouw in IJmuiden is en de reistijd onthoudbaar was. Hij kreeg last van aanhoudende klachten zoals prikkelende luchtwegen, hoofdpijn en hoesten.

"Er ging een doosje paracetamol per week doorheen", vertelt Holzhaus. "De klachten bleven terugkomen en dan kijk ik naar buiten en zie ik vijfentwintig smoking guns de lucht in steken. Tja, wat zal ik nou inademen." Voor de zekerheid laat hij foto's maken en blijkt dat Dick longkanker heeft. De artsen geven hem weinig kans maar behandelen hem wel. Uiteindelijk is hij er helemaal bovenop gekomen.

Hij is lid van Frisse Wind en is het eens met de massaclaim. "Ik doe dit niet voor mezelf maar voor de toekomst. Of de fabriek moet weg of de omwonenden moeten weg." Dick snapt dat Tata Steel voor sommigen van grote waarde is, maar het is volgens hem niet meer van deze tijd. "De fabriek is te oud om 'schoner te maken'.

Een nieuwe, schone fabriek op een nieuwe plek, dan laat Nederland zich ook van haar goede kant zien. Ook voor economisch verantwoord belang."