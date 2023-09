In de Marktplaatsoppas-zaak blijven gezinnen anoniem: "Misbruikte kinderen krijgen snel een stempel"

Geen van de gezinnen waar de verdachte oppas (24) uit Tuitjenhorn heeft gewerkt, waren vandaag aanwezig bij de zitting. Volgens hun advocaat Richard Korver is dat om de media-aandacht. "Kinderen in misbruikzaken worden soms anders behandeld, vriendjes mogen niet meer met ze spelen: ik heb het allemaal gezien."

Cameramensen, wel tien verslaggevers en een ingehuurde rechtbanktekenaar staan deze morgen allemaal in de gang, klaar om verslag te doen bij de eerste zitting met babysitter J. F. uit Tuitjenhorn. Hij heeft volgens justitie sinds 2015 21.000 kinderpornografische beelden in zijn bezit. Het onderzoeksteam van de politie heeft na het 'bekijken' van ruim de helft van de foto's en filmpjes naar eigen zeggen bewijs gevonden dat hij tijdens zijn werk een slachtoffer misbruikte. De verdachte komt vandaag niet opdagen, maar toch is er wat nieuwe informatie naar buiten gebracht. Zou zo de man over zijn fantasieën met kinderen Whatsapp-contact hebben gehad met andere mensen en mogelijk ook seksuele handelingen hebben gepleegd bij dieren. Ook blijkt dat tot nu toe één familie aangifte heeft gedaan tegen 24-jarige. Van een ander gezin is er een vermoeden van misbruik, maar heeft justitie daar ogenschijnlijk nog geen bewijs voor gevonden. Die gezinnen waren er vandaag ook niet. "Het was niet te doen om die mensen anoniem naar deze kleine rechtbank te laten komen. We hebben nog gevraagd of er wat geregeld kon worden, maar helaas", reageert hun advocaat Richard Korver na de zitting tegen NH.

"Je krijgt dan: oh dat is er een van die oppas uit Schagen" Richard Korver over stigmatisering zedenslachtoffers

Hij heeft al in heel wat grote zaken opgetreden - het seksueel misbruik van een medewerker van Amsterdamse crèches Robert M. bijvoorbeeld - en is voorzitter van een stichting met slachtofferadvocaten van gewelds- en zedenslachtoffers. Het is volgens hem van groot belang dat mogelijke slachtoffers in deze zaak anoniem blijven. "Het is helaas nog steeds zo dat als een kind misbruik wordt er met een vinger gewezen wordt, een sticker op zijn hoofd krijgt." Naast dat er nu al online reacties zijn van mensen die het bijvoorbeeld onbegrijpelijk vinden dat ouders via Marktplaats een oppas vinden - of zelfs een mannelijke oppas als 'vragen om problemen' beschrijven, ziet Korver dat ook in de nabije omgeving van slachtoffers hoe mensen zich anders gedragen. "Ouders, leraren, trainers, mensen op school, op de sportvereniging. Oh dat is er eentje van die oppas uit Schagen, krijg je dan. Ik ben een keer opgebeld door een cliënt dat haar kind niet meer met zijn beste vriendje mocht spelen van de ouders. Hartverscheurend. Heel schrijnend."

