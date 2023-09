Verdachte 'Marktplaatsoppas' had 21.000 foto's van kinderen op gegevensdragers

De verdachte Marktplaatsoppasser J.F. uit Tuitjenhorn had ruim 21.000 foto's en 3.000 video's van kinderen op zijn in beslag genomen gegevensdragers staan. Op die foto's zijn ook andere kinderen te zien, onder andere in een luier en in een bos, maar die kinderen zijn nog niet geïdentificeerd. Dat meldt het OM zojuist in de rechtbank in Haarlem.

Daar is een eerste pro-formazitting over de misbruikzaak. De stand van het onderzoek wordt daar besproken en rechters wegen opnieuw of er genoeg grond is om de man vast te houden.

Bij een huiszoeking zou bij de hoofdverdachte, de 24-jarige J. F. grote hoeveelheden kinderporno zijn gevonden. Tussen dat materiaal zouden ook beelden zitten waarop de verdachte ontucht heeft met een kind.

Nu blijkt dat het gaat om 21.673 foto's en 3.049 films die voor zo'n zestig procent door rechercheurs zijn bekeken. Op die beelden zou één geval van misbruik met een oppaskind te zien zijn.

Wel zijn er nog andere kinderen op beelden te zien, bijvoorbeeld in luier of in een bos met een kledingstuk uit. Of dat ook oppaskinderen zijn is niet duidelijk, deze kinderen moeten nog worden geïdentificeerd.

Chats

Ook chats van de verdachte F. worden doorgespit. 3.000 stuks. De officier van justitie zei zojuist dat er een mogelijkheid is dat op basis daarvan nog meer mensen worden aangehouden in deze zaak - mensen met wie de man uit Tuitjenhorn de beelden deelde.

Één zou in ieder geval de 38-jarige Alkmaarder zijn. Hij zou de misbruikbeelden in bezit hebben, maar ook chatten met de medeverdachte over oppaskinderen. "Er gaan berichten over en weer over kwade fantasieën", aldus advocaat van F., Carlo Crince le Roy.

Volgens hem blijkt echter dat niet dat zij de besproken fantasieën hebben uitgevoerd. En volgens hem is er verder ook nog geen proces-verbaal in het dossier te vinden waaruit misbruik blijkt.

