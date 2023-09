Van kindermisbruik verdachte oppas (24) 'exposed', uitgescholden en bedreigd

Sinds de bekendmaking van het misbruikonderzoek naar een 24-jarige babysitter uit de gemeente Schagen circuleren er online foto's, intimidaties en bedreigingen. De man, die vandaag voor het eerst voorkomt in de rechtbank, wordt verdacht van het plegen van ontucht met in ieder geval één oppaskindje.

'Hoere jong 😡', reageert een vrouw op een foto op het vermeende Facebook-profiel van de verdachte. Een ander schrijft dat ze hem 'in drievoud toewenst' wat hij 'een ander heeft aangedaan'. En: 'Ik hoop dat ze jou weten te vinden in de gevangenis'. Justitie stelt dat 24-jarige man uit de gemeente Schagen tussen 2019 en mei 2023 bij minimaal elf gezinnen uit heel Nederland op hun, veelal jonge kinderen, heeft gepast. De lezing is dat hij zichzelf onder meer via Marktplaats aan families aanbood voor een 'lager tarief'. Op foto's op zijn sociale media droeg de man uit gemeente Schagen volgens justitie een politie-uniform. Toen na een melding van iemand uit zijn omgeving zijn huis werd doorzocht, zou er kinderpornografisch materiaal en dierenporno zijn gevonden. Tussen die beelden zou ook ontucht te zien zijn van de verdachte bij één van zijn oppaskinderen. Ook een Alkmaarder (38) is verdachte, hij zou de beelden in bezit hebben gehad. 'Pedojagen' Het onderzoek naar het vermeende misbruik door de oppas is nog in volle gang en mogelijk wordt er vandaag in de rechtszaal iets meer over bekend, maar online maakte het nieuws afgelopen twee weken al veel los. Zo is er een online klopjacht op de hoofdverdachte, met bedreigingen, intimiderende opmerkingen richting familieleden en worden vermeende foto's van hem gedeeld.

De openbare (tussentijdse) zitting begint zo meteen om 9.20 uur in de rechtbank van Haarlem. Er is twintig minuten voor ingepland. Dit kan uitlopen. De stand van het onderzoek wordt besproken en er valt een beslissing over het voorarrest van de verdachte. NH maakt een verslag.

Iemand in een besloten groep van een gemeente waar de man vroeger zou hebben gewoond, schrijft: 'Lekker broertje heb je, vuile viespeuk, ik moet hem niet tegenkomen, want dan gaat het licht uit bij hem'. In comments onder artikelen van zelfbenoemde nieuwswebsites over 'boeven' wordt gevraagd om 'het adres' van de man uit de gemeente Schagen, onder het mom van pedojagen. Absoluut niet de bedoeling en mogelijk strafbaar, zegt de politie.

"We beseffen dat deze berichtgeving allerlei emoties teweegbrengen en zien dat de berichtgeving online reacties oproept. Deze zijn deels gericht op het openbaren van de verdachte", reageert de politie tegen NH. Die reacties zijn volgens de politie genoeg om aangifte te doen van smaad of laster. Daarnaast is zijn foto online delen mogelijk in strijd met zijn beeld- of portretrecht. Dit dit weekend verscheen er nog een artikel in regionale en landelijke kranten over zaak, waar de 24-jarige uit de gemeente Schagen 'marktplaatsmisbruiker' wordt genoemd. In het verhaal staan beschrijvingen van ogenschijnlijk privésituaties van de verdachte en hij wordt door een vermeend nieuw slachtoffer beschuldigd van verkrachting. Na de publicatie zijn er weer nieuwe haatdragende en bedreigende reacties bij hem geplaatst, waaronder een foto van een strop.

"Wij roepen op om niet op basis van vermoedens voor eigen rechter te spelen" Politie over 'exposen' van verdachte

"Wij roepen op om niet op basis van vermoedens voor eigen rechter te spelen", aldus de politiewoordvoerder in zijn algemeenheid. "Heb je een verdenking naar een persoon, meld dit dan bij ons, in plaats van dit publiekelijk te vermelden." Daarnaast wil hij benadrukken dat de twee verdachte mannen uit gemeente Schagen en Alkmaar op dit moment niet veroordeeld zijn en allebei vastzitten. "De politie is nog bezig met het onderzoek. Iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces, in plaats van een publieke veroordeling." Of er nog andere bedreigingen zijn geweest aan de verdachten in deze zaak of diens dierbaren, wil de politie niet zeggen. Ook niet of er aangifte tegen is gedaan. "Bij een politieonderzoek is altijd oog voor betrokkenen en hun omgeving, dat geldt dus ook voor de omgeving van verdachten."

De advocaat van de 24-jarige oppas uit gemeente Schagen wil NH voorafgaand aan de zitting niet te woord staan. Of de hoofdverdachte vandaag aanwezig is - bij een pro-formazitting is dat niet verplicht - is ook nog niet duidelijk. Advocaat van twee gezinnen met mogelijke slachtoffers Richard Korver zegt: "Ik pleeg eerlijk gezegd niet te reageren op de roddel en achterklap. Het zou fijn zijn als de verslaglegging over deze zaak waardig verloopt. Waar de zitting met de medeverdachte Alkmaarder (38) drie weken geleden achter gesloten deuren was, omdat nog niet alle betrokkenen waren geïnformeerd, laat het Openbaar Ministerie weten dit verzoek zo meteen in Haarlem in ieder geval niet te doen. Over het voorarrest van de 24-jarige man uit gemeente Schagen valt vanmiddag een beslissing. De Alkmaarder zit nog zeker drie maanden vast.