Geschrokken reacties op arrestatie oppas, drie Noord-Hollandse gezinnen mogelijk slachtoffer

De aanhouding van een 24-jarige man uit de gemeente Schagen maakt veel los. Hij wordt ervan verdacht als oppas van baby's en peuters in elk geval een kindje te hebben misbruikt. Ook is volgens justitie kinderporno bij hem gevonden. Veel mensen hebben vragen over de zaak. "Er is op dit moment geen sprake van een informatiebijeenkomst."

Op sociale media in de Noordkop wordt massaal en boos gereageerd op het nieuws dat vandaag naar buiten is gekomen. Een vrouw schrijft: "Alle gezinnen wil ik ontzettend veel sterkte wensen." Van 2019 tot mei 2023 biedt een man (24) uit gemeente Schagen zichzelf volgens het Openbaar Ministerie (OM) via Marktplaats aan als oppas aan minimaal elf gezinnen. Bij minimaal een van die families zou hij ontuchtige handelingen hebben gepleegd met een peuter of baby en daar ook beelden van hebben gemaakt. Onduidelijk is hoe oud dit kind was of waar hij of zij vandaan kwam. Ook of er meer slachtoffers zijn is deel van het onderzoek. Wel weten we dat drie gezinnen uit Noord-Holland gebruik maakten van zijn oppasdiensten, uit Hollands Kroon, Dijk en Waard en Zaanstad. De gezinnen waar hij oppaste, zijn deze week geïnformeerd door zedenrechercheurs. Een woordvoerder van het OM vertelt in dit interview met de NOS over de heftigheid van de zaak voor betrokkenen. Tekst gaat verder.

Het Openbaar Ministerie vertelt over de impact op de gezinnen - NH Nieuws

De gemeente Hollands Kroon en GGD Hollands Noorden willen op dit moment geen reactie geven op het nieuws. Slachtofferhulp bevestigt bij de zaak betrokken te zijn en geeft aan contact te hebben met de getroffenen. De gemeente Schagen, waar de hoofdverdachte woont, geeft aan dat de zaak bij hen bekend is. Zij mag er geen mededelingen over doen, de communicatie gaat via het OM. Er zijn op dit moment geen plannen voor een eventuele informatiebijeenkomst waar je bijvoorbeeld met vragen terecht kan. Politie-uniform De politie heeft al laten weten dat mensen die zich mogelijk herkennen in het verhaal contact op kunnen nemen. Over hoe deze Schagenaar mogelijk aan zijn oppasadressen kwam, is namelijk wel wat naar buiten gebracht. Hou zou zijn diensten via Marktplaats hebben aangeboden met 'goedkopere' tarieven dan er gemiddeld worden gevraagd. Ook zou de man op zijn sociale media-accounts op de foto staan in een politie-uniform.

Het OM denkt dat hij daarmee mogelijk vertrouwen probeerde te wekken bij de ouders. Tegen de NOS verduidelijkt een woordvoerder dat de verdachte niet werkzaam was bij de politie. Hij is in de outfit gefotografeerd in het kader van een 'cursus' voor mensen die willen werken in de wetshandhaving. Medeverdachte uit Alkmaar 'Betrokkenen' om de verdachte heen zouden in mei aan de bel hebben getrokken, omdat de man uit gemeente Schagen verdacht gedrag vertoonde. Bij een doorzoeking van zijn huis is toen naast kinderpornografisch materiaal ook dierenporno gevonden. Het onderzoek leidt verder naar een Alkmaarder (38). Hij zou de beelden van de hoofdverdachte hebben verkregen.