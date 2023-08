Eén persoon meldt zich bij politie over mogelijk contact met oppasser zedenzaak

Nadat gister het nieuws naar buiten is gekomen dat een 24-jarige man uit de gemeente Schagen is opgepakt omdat hij verdacht wordt van kindermisbruik, heeft één persoon contact opgenomen met de politie vanwege mogelijk contact met de verdachte. De politie gaat de melding verder onderzoeken.

De 24-jarige man paste op bij ten minste elft gezinnen met baby's en peuters door heel Nederland. Via Marktplaats bood hij zich vier jaar lang, tussen 2019 en eind mei 2023, aan via Marktplaats. Nadat een burger een melding deed bij de politie vanwege verdacht gedrag werd het onderzoek opgestart en de man aangehouden.

De man wordt ervan verdacht als oppas van baby's en peuters in elk geval een kindje te hebben misbruikt. Ook is volgens justitie kinderporno bij hem gevonden. In het onderzoek is ook een tweede verdachte opgepakt, namelijk een 38-jarige Alkmaarder die zelfgemaakte beelden van de hoofdverdachte zou hebben ontvangen.

Vandaag kan de politie melden dat een persoon contact opgenomen heeft met de politie. "Wij zijn benaderd door een persoon na aanleiding van de publicaties over dit politieonderzoek en dat is iemand die aangeeft mogelijk contact te hebben gehad met de verdachte", vertelt politiewoordvoerder Derk Burger.

De woordvoerder benadrukt wel dat het alleen gaat om contact met de verdachte: "Dat is een plek waar dus niet opgepast is, aldus deze melder. Wij lopen deze melding na."