Gebiedsverbod voor herrieschoppers kermis Zaandam, ook geldig voor andere kermissen

Er zijn regelmatig opstootjes op de kermis in Zaandam en daarom stelt de gemeente Zaanstad een gebiedsverbod voor onruststokers in. Mensen die zich misdragen op de kermis op de Burcht kunnen ook geweerd worden op andere Zaanse kermissen. Dit verbod kan oplopen tot twee jaar.

In april van dit jaar was er flink wat onrust: bij een steekpartij op de kermis in 't Veldpark is iemand gewond geraakt. Er werd massaal politie ingezet. Om herrieschoppers te weren van de kermis op de Burcht is daarom bedacht een gebiedverbod in te stellen voor eenieder die zich misdraagt.

Hekken en cameratoezicht

De kermisklanten die zich niet gedragen zijn mogelijk voor een langere tijd ook niet meer welkom op andere kermissen in de Zaanstreek. Het verbod kan oplopen tot twee jaar. Om meer veiligheid te creëren worden er extra hekken geplaatst, komen er hekken en cameratoezicht. Ook tassen worden gecontroleerd op wapens, drugs en alcohol. Net als voorgaande jaren zijn prijzen als (imitaitie)wapens niet toegestaan.

De kermis op de Burcht is dit jaar vanaf vrijdag tot en met zondag 10 september. Op de zaterdag is de kermis van 13.00 tot 14.00 uur open voor mensen die gebruik willen maken van de prikkelarme kermis. De muziek staat dan zachter en de lampen worden zoveel mogelijk uitgezet of gedimd. Op woensdagmiddag staat de kermis in het teken van kinderen. Dan komen er twee Transformers waarmee de kinderen op de foto kunnen gaan.