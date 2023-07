Huilende kinderen door tientallen politieagenten in Zaandam Zuid: "Zeg gewoon sorry"

Na een melding over 'personen die rondlopen met vuurwapens', gingen afgelopen zaterdag alle alarmbellen bij de politie af. In korte tijd stond Straat Davis in Zaandam Zuid vol met agenten die kogelwerende vesten droegen. "Mijn kind stond te trillen op zijn benen", zegt een moeder, nog steeds geschrokken van de situatie. "Hij is hardhandig tegen de muur gezet en gefouilleerd."

Het zou een doodnormaal Levend Stratego moeten zijn met speelgoedpistolen, iets wat ze al maanden in Zaandam Zuid spelen. Afgelopen zaterdag werd dit gespeeld door een groep tieners en jongeren tussen de 11 en 20 jaar die enthousiast hun speelgoedwapens gebruikten.



"Zij waren leuk aan het spelen", schetst buurtbewoner Wendy de situatie. Zowel haar kind als kleinkind zijn die dag van de partij. Ze vertelt: "Ineens zie ik een politiehelikopter." De desbetreffende helikopter cirkelt rond en niet veel later ziet ze zo'n twintig politieagenten met kogelwerende vesten. Vervolgens horen ze geschreeuw: "Liggen nu, gooi je wapen nu!"

Angstige situatie voor 11-jarige

Een van de kinderen die op dat moment aan het spelen was, is de 11-jarige zoon van Kim. "Hij was helemaal in shock", vertelt ze. "Mijn kind stond te trillen op zijn benen." Hij begreep dan ook niet wat er van hem gevraagd werd. De politie wil, ondanks dat ze zien dat het om een neppistool gaat, de jongen nog fouilleren. "Hij is hardhandig tegen de muur gegooid." De jongen is zo van slag dat hij thuis meteen zijn knuffelbeer pakt en begint te huilen.

Ook Naomi's zoon is erg geschrokken. Hij is met zijn 18 jaar dan wel volwassen, maar de situatie is volgens zijn moeder traumatisch. "Hij heeft geen vertrouwen meer in de politie." Naomi is boos op de situatie. Niet omdat ze zijn gekomen na de melding, maar wel door wat er daarna is gebeurd. "De politie is er om zijn werk te doen. Als je merkt dat de aanhouding niet correct is, dan bied je je excuses aan."

Actie na melding

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er zaterdagavond een melding binnenkwam van 'personen die zouden rondlopen met vuurwapens'. Na zo'n melding wordt er meteen actie ondernomen. Waarom de helikopter rondcirkelde is onduidelijk, hoogstwaarschijnlijk is hij 'meegevlogen met de melding'.

"Ik kan me voorstellen dat het ontzettend veel impact heeft. We komen aan met wat politiecollega's met zware vesten aan. Dat ziet er indrukwekkend uit", zegt de woordvoerder. Hij vervolgt: "Je moet in een split second handelen. Wij moeten een keuze maken. Je weet vooraf niet waar je mee te maken hebt." De politie vindt achteraf dat de melding 'mensen met vuurwapens' te heftig is geweest. "Maar wat als het echt was?"

De buurtbewoners snappen niet waarom het zo uit de hand is gelopen. "Je ziet duidelijk dat die dingen nep zijn", zegt buurtbewoner Wendy over de felgekleurde speelgoedpistolen. "Dit hele tafereel heeft drie kwartier geduurd. Kinderen waren helemaal overstuur. Mijn dochter schiet nu bij elk dingetje in de stress."

'Buurtbewoners zeggen dat het nep is'

Wat het onbegrip groter maakt, is dat de ouders tijdens het spelletje rustig buiten zaten te kletsen. "Dat doe je niet bij geweerschoten." Daarnaast riepen veel buurtbewoners vanaf het balkon dat de wapens nep waren en dat de kinderen een spel spelen.

(Tekst gaat door onder de foto)