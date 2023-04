Gewonde bij steekpartij op kermis in Zaandam

Bij steekpartij op de kermis aan de Burgemeester in 't Veldpark in Zaandam is vanavond een gewonde gevallen. Hierbij is veel politie ingezet.

De steekpartij werd rond 22.00 uur gemeld. Op beelden is te zien dat de straat vol was met politieauto's.



Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is.