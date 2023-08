HV Volendam 'lichte favoriet' in finale Supercup

Het nieuwe seizoen begint voor HV Volendam met een mooie krachtmeting. De bekerwinnaar staat zaterdagavond in de Supercup-finale tegen kampioen Lions in Houten. "Ik schat onze kansen hoger in dan vorig jaar. Misschien zijn we zelfs de lichte favoriet", aldus trainer Geert Hinskens.

De 33-jarige Limburger, die zaterdag aan zijn tweede seizoen als trainer begint bij Volendam, heeft nagenoeg een fitte selectie tot zijn beschikking. Oskar Schöll en Lucas Schneider zullen sowieso ontbreken. "Lucas had last van een polsblessure en hij moet ook een operatie ondergaan. Daar hielden we al rekening mee en we zullen hem een tijdje moeten missen."

Hinskens spreekt van een 'rommelige voorbereiding'. Zo hadden een paar spelers blessures meegenomen vanuit het vorige seizoen en kampten sommigen met kleine pijntjes. "Gelukkig merkte je aan het eind van de voorbereiding dat het beter ging. We speelden goede oefenwedstrijden tegen buitenlandse ploegen, dus hopelijk wordt dat bevestigd in de finale."

"Dat is zeker fijn", bevestigt Hinkens op de stelling dat ze ploeg grotendeels intact is gebleven met een aantal nieuwelingen. "Dat is echt een wereld van verschil met vorig jaar. We hadden toen een extreem nieuwe ploeg, waarvan slechts één basisspeler bleef. Dit jaar konden we vanaf een hoger niveau vertrekken in de voorbereiding en sneller op de details ingaan. De nieuwe jongens zijn ook redelijk moeiteloos ingestroomd."

Favorietenrol

De trainer van HV Volendam heeft het gevoel dat zijn ploeg en Lions dichter naar elkaar zijn gekropen qua niveau. "Onze kansen zijn hoger dan in de finale om het kampioenschap. Ik denk dat we zelfs licht de favoriet zijn. Het is moeilijk inschatten, omdat ze een nieuwe trainer hebben. Al verwacht dat ik ze op dezelfde voet verdergaan als vorig jaar."