SEW naar Bosnië en Herzegovina, HV Volendam nog in wachtkamer

SEW is gekoppeld aan het Bosnische HRK Grude in de tweede ronde van de EHF European Cup. De handballers van HV Volendam spelen in diezelfde ronde tegen Meran (Italië) of Dinamo Pancevo (Servië).

SEW is gewaarschuwd, aangezien HRK Grude kampioen is geworden en de beker heeft gepakt. De vrouwen van de West-Friese club eindigden derde in de competitie, waardoor zij Europees gaan spelen. Landskampioen VOC besloot eerder vanwege de financiën niet mee te doen. SEW speelt op 23 september eerst een thuiswedstrijd, waarna een week later de return in Bosnië en Herzegovina op het programma staat.

Bij de mannen is Volendam de enige club, die Europees gaat spelen. Landskampioen Lions zag af van deelname. De bekerwinnaar stroomt pas in de tweede ronde vanwege de hoge ranking. Voor het team van Geert Hinskens staat er eerst een uitwedstrijd op het programma, voordat de return een week later volgt in sporthal Opperdam.

Vorig seizoen deed Volendam ook mee aan het tweede Europese toernooi. In de tweede ronde werden de Volendammers toen uitgeschakeld door het Zwitserse Wacker Thun. In aanloop naar het nieuwe seizoen speelt Volendam in de supercup tegen Lions op 26 augustus. Aalsmeer is een week later de tegenstander in de eerste competitiewedstrijd van de Bene-League.