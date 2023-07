Kooijman en Loch blijven trouw aan HV Volendam

De 27-jarige Kooijman is tevens international van Oranje en speelde tot op heden 29 interlands. Twee jaar geleden kwam Kooijman over van Achilles Bocholt. "Ik ben ontzettend blij dat ik die stap heb gezet. Ik geloof dat Volendam behoort tot de top drie clubs in de BENE-League en dat we kunnen strijden om prijzen. Alles is hier goed geregeld en ik voel me hier echt op mijn plek", Aldus Kooijman in een eerste reactie op zijn contractverlenging.

Stormachtige ontwikkeling

De ploeg van trainer Geert Hinskans kan naast Kooijman dus ook nog minimaal een jaar gebruik maken van Roy Loch. Het twintigjarige talent begon pas zes jaar geleden met handballen, maar heeft zich in korte tijd stormachtig ontwikkeld. De cirkelspeler zal de concurrentie moeten aangaan met Kooijman en Jeroen Roefs. "Mijn doel is om een belangrijke basisspeler te worden voor het team. Ik wil blijven groeien en mezelf blijven uitdagen. Mijn doel is om te bewijzen dat ik minstens zo goed ben als Evert en Jeroen, twee goede cirkels in ons team", aldus Loch.

Met het vastleggen van Loch en Kooijman lijkt de selectie van Volendam zo goed als compleet. Eerder werden al de contracten verlengd van Jelmer de Vries en de broers Jeroen en Tim Roefs. Daarnaast werd onder andere ook oud-international Ephrahim Jerry aangetrokken.