Man opgepakt voor koperdiefstallen Haarlem, stad zat maanden met doorgeknipte liftkabels

Door "intensief onderzoek" zijn agenten achter de identiteit van de 47-jarige man gekomen. Hij wordt verdacht van tien diefstallen aan onder meer de Harry Mulischstraat, Robert Kochlaan en Steve Bikostraat. De man zit nog altijd vast. Of er meer verdachten zijn, is niet bekend.

Begin juli werden in een flat aan de Robert Kochlaan de stalen draagkabels van de liftcabine doorgesneden. De lift van het appartementencomplex was daardoor lange tijd buiten gebruik. Ook in een andere flat aan dezelfde straat werden liftkabels ontvreemd. Eind juli sloeg een koperdief opnieuw toe. In een complex aan de Spaarndamseweg ontstond daardoor kortsluiting. De dief wist in deze flat snel naar binnen te glippen toen de deur voor iemand anders werd opengedaan.

Zonder kabels zijn liften niet toegankelijk en nieuwe kabels moesten vaak uit Spanje komen. "Er wonen hier veel ouderen in de flat, dus als er een calamiteit was geweest, dan hadden de hulpdiensten bijvoorbeeld niet de lift kunnen pakken", was al snel de reactie.