Meerdere liften staan stil in Haarlemse flats door koperdief: "Half uur bezig en weer weg"

Niet alleen flat Kochstede in Schalkwijk is de dupe geworden van een koperdief. Ook in de even verderop gelegen flat De Koch aan de Robert Kochlaan zijn vorige week liftkabels ontvreemd door een nog onbekende man. En het lijkt niet tot die twee flats beperkt te zijn gebleven.

In flat Kochstede staat sinds zaterdag één van de liften stil . Een paar dagen eerder lijkt vermoedelijk dezelfde dief toegeslagen te hebben in flat De Koch. De nog voortvluchtige man kwam daar afgelopen donderdagmiddag rond 15.00 uur de centrale hal binnen.

Als de pakketbezorger weg is, slaat de dief zijn slag bij de lift. "Hij heeft een grote zwarte tas bij zich. Hij is een half uur bezig bij de liften en vervolgens verdwijnt hij weer met de tas. Hij gaat er op de fiets vandoor", vervolgt Reeuwijk. "De dief heeft, net als bij Kochstede, van die platte kabels meegenomen. Daarna is er direct kortsluiting ontstaan en deden beide liften het niet meer."

René Reeuwijk, voorzitter van de VvE (Vereniging van Eigenaren, red.) van De Koch, vertelt wat er gebeurde. De bewakingscamera heeft de dief namelijk geregistreerd. "Even na drie uur kwam een pakketbezorger de flat binnen. Daarna glipt de dief ook door de openstaande deur. Hij helpt de bezorger zelfs nog even met de pakketjes."

"De monteurs kwamen er pas de volgende dag achter dat de kabels waren doorgesneden. Inmiddels doet één lift het weer, maar de tweede staat nog steeds stil. De nieuwe kabels moeten helemaal uit Spanje komen. Er wonen hier veel ouderen in de flat, dus als er een calamiteit was geweest op donderdag of vrijdag, dan hadden de hulpdiensten bijvoorbeeld niet de lift kunnen pakken," vervolgt de voorzitter van de VvE.

Reeuwijk vermoedt dat de dief uit is op koper dat mogelijk in de kabels zit. "Het moet iemand zijn die verstand heeft van liften, dat kan niet anders." De bewakingsbeelden gaat hij delen met de politie en ook met de VvE's van de omliggende flats. Zodat de bewoners ook daar gewaarschuwd worden.

'Waarschijnlijk dezelfde dader'

Reeuwijk: "De beelden van de dief in Kochstede komen heel erg overeen met de beelden die wij hebben. Het moet haast wel dezelfde dader zijn." Bij Kochstede bleek de buit erg zwaar voor de dief. Op beelden is te zien dat hij de zwarte tas niet meer kan dragen, maar over de grond sleurt. "Bij ons kreeg hij zijn tas nog wel op zijn rug", aldus Reeuwijk, die inmiddels heeft inmiddels gehoord dat meerdere flats in Haarlem de dupe zijn geworden van de koperdief.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er twee keer aangifte is gedaan, door bewoners van de flats De Koch en Kochstede. Van andere koperdiefstallen in Haarlemse flats is bij de woordvoerder niets bekend.