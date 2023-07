Buit te zwaar om te tillen, toch fietst man weg met stalen kabels na 'bizarre diefstal'

Een nooit eerder vertoonde diefstal zaterdag in Haarlem. Een man stal uit een flat in de Robert Kochlaan in Schalkwijk delen van stalen draagkabels waar de liftcabine op rust. Op beelden van de bewakingscamera is te zien dat de man de grootste moeite heeft de loodzware buit de flat uit te tillen, maar er even later toch mee wegfietst.

"Een bizarre zaak", noemt Jan van den Heuvel de diefstal. Van den Heuvel is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren: "Dit verzin je toch niet? Zoveel moeite doen voor een paar stukken staal. Maar kennelijk brengt het aardig wat op. En dan de moeite die hij ervoor heeft moeten doen! Nadat de man naar binnen is geglipt, is hij in de liftschacht geklommen om de kabels door te snijden. Ik denk dat het iemand is geweest die verstand heeft van liften, anders begin je er niet aan."

Brutaal

Ook bijzonder is het tijdstip waarop de diefstal is gepleegd, zaterdagochtend rond 10.00 uur. Van den Heuvel: "Je zou denken dat dat een moment is waarop veel mensen gebruik maken van de lift. Maar daar heeft hij zich niets van aangetrokken. Heel brutaal."

Tweede lift

In het gebouw is nog een tweede lift, maar daarmee zijn de bewoners niet helemáál gered. Van den Heuvel: "De ene lift stopt op de oneven verdiepingen en de ander op de even nummers. Dus een aantal mensen moet nu één etage omhoog of omlaag lopen om de lift te kunnen nemen. Heel vervelend, er wonen hier veel oudere mensen."

Van den Heuvel heeft goede hoop dat de nieuwe draagkabels snel geleverd kunnen worden en het probleem, als alles meezit, eind deze week is opgelost. De politie heeft de bewakingsbeelden bekeken en stelt een onderzoek in.