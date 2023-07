En wéér is het raak: koperdief slaat toe in Haarlemse Steve Bikoflat, liften weken buiten gebruik

Haarlemse flats worden de laatste weken geterroriseerd door één of meerdere koperdieven. Ze knippen liftkabels door, nemen die mee en de bewoners zitten vervolgens dagen of weken zonder liften. Deze week was het opnieuw raak: in de Steve Bikoflat aan de Spaarndamseweg in Haarlem Noord. Woningbouwcorporatie Ymere, beheerder van veel flats, zit inmiddels ook met de handen in het haar.

Op de toegangsdeur van de Steve Bikoflat, aan de achterkant van het pand, hangt een brief van de verhuurder. "Op 26 juli kregen wij de melding dat er twee liften in uw flat buiten gebruik zijn. De oorzaak daarvan is schade die is ontstaan door gericht en grof vandalisme, lees: diefstal. Het is lastig om te kunnen zeggen wanneer de lift weer in bedrijf is", valt er te lezen.

Een bewoner zegt weinig last te hebben van de kapotte liften: "Ik woon op de begane grond, weet je", lacht hij. Een andere bewoner komt met een verhit hoofd en een telefoon aan zijn oor naar buiten. Hij loopt moeilijk, is boos en probeert Ymere aan de lijn te krijgen.

Hij laat zijn gehavende rechterbeen zien: "Ik heb een ongeluk gehad, ik zit nu zo'n beetje opgesloten hier in mijn huis. Dat is toch niet normaal?" Inmiddels heeft hij de verhuurder aan de lijn en strompelt boos bellend verder.

Meer liften staan stil in de stad

De koperdief, of wellicht dieven, sloeg eerder toe in flats en appartementencomplexen in Schalkwijk. In twee flats aan de Robert Kochlaan bijvoorbeeld. NH Nieuws kreeg meerdere reacties van flatbewoners in Haarlem die met dezelfde problematiek te maken hadden. Onder andere aan de Lange Herenstraat in het centrum. Toch wordt er zelden aangifte gedaan van diefstal, zo blijkt uit navraag bij de politie.

Tekst loopt door na de foto.