In Alkmaar stoppen aanrandingen door fietser niet, weer 12 vrouwen betast

Al drie jaar worden mensen in Alkmaar aangerand door een persoon op een fiets. Het leek even stil, maar nu blijkt dat sinds het begin dit jaar opnieuw twaalf vrouwen slachtoffer zijn. De laatste vrouw werd deze maand nog slachtoffer. Dat meldt de politie aan NH.

Het totale aantal meldingen loopt nu tegen de zestig: al drie jaar worden er met regelmaat vrouwen betast op of gegrepen bij hun achterwerk. Bijna alle keren gaat het om een dader die vanaf een fiets toeslaat.

De slachtoffers zijn van alle leeftijden en een meisje was zelfs veertien toen het haar overkwam. Daarnaast heeft er ook één man melding gedaan van aanranding op bijna elke keer dezelfde manier.

Op de fiets rijdt de dader achter het slachtoffer aan - veelal aan het joggen of wandelen - en grijpt haar bij de billen. "Hij kreunde er heel raar bij", vertelde een slachtoffer eerder al. "Op het moment dat ik kon reageren, was hij al weggefietst. Ik raakte toen echt even in paniek en heb overstuur mijn vriend weer gebeld."

Verschillende plekken

De eerste melding was in september 2020. In de jaren erna is het periodes rustig geweest, maar toch komen er af en toe weer slachtoffers op de radar bij het onderzoeksteam. Zo ook dit jaar weer.

Vanaf begin januari tot 22 augustus zijn er twaalf aanrandingen gemeld bij de politie, blijkt uit navraag. "In alle gevallen hebben we onderzoek gedaan, zoals sporen, camerabeelden nakijken en buurtonderzoek", aldus politiewoordvoerder Derk Burger.