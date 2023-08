Gratis condooms op Warmenhuizer kermis: huisarts verwacht 'relatief' veel seks

Het is kermis in Warmenhuizen en dat betekent één groot feest in het dorp. Overdag in de attracties, 's avonds gezellig feesten en als klap op de vuurpijl misschien nog wel een gezellige nacht met een potentieel liefje. Maar doe dat wel veilig, benadrukken de huisartsen in het dorp. En daarom liggen de condooms gratis klaar. "Drie per persoon."

Het is niet het voor het eerst dat huisarts David Reijmerink tijdens de kermis in 'Warmetuut' een grote bak vult met condooms. Al voor het derde jaar liggen de rubbertjes er voor het grijpen, maar ook daarvoor wist de huisarts ludieke acties of slogans te bedenken om veilig vrijen onder de aandacht te brengen.

"Vroeger zeiden we altijd, als je niet helemaal weet met wie je de volgende ochtend je eitje aan het eten bent, dan is het misschien handig om een keer langs te komen bij ons op het spreekuur. Maar toen hebben we het een beetje veranderd, meer preventief: vandaar dat we nu de gratis condooms uitdelen", vertelt huisarts Reimerink tegen NH.

Onveilige seks

En hoewel de kermis natuurlijk niet alleen maar draait om het hebben van een vrijpartij, is het volgens de huisarts wel nodig om stil te staan bij de gevolgen van onveilige seks. "De kermis is een groot feest, maar er wordt ook relatief veel aan seks gedaan door allerlei partners die elkaar nog niet zo goed kennen. En dat is ook prima, maar je moet wel een beetje voorkomen dat je daar soa's van gaat krijgen."

De condooms liggen sinds afgelopen vrijdag in de praktijk en er zijn al meerdere kermisbezoekers langs geweest om een op te halen. Vanavond en morgenavond wordt er nog vrolijk doorgefeest in het dorp. De huisarts benadrukt dan ook dat de vrijgezelle feestvierders nog langs kunnen komen voor een condoom. "We hebben er nu nog een stuk of 100 liggen en die zullen dinsdag waarschijnlijk wel op zijn, dat lijkt me wel."