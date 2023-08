Gefrustreerde Volendammer Murkin trekt aan de bel: "Smalle selectie en veel jonge jongens"

Een zeer vervelende avond voor FC Volendam tegen Go Ahead Eagles. Met 4-1 verloren de Palingboeren in Deventer. Derry John Murkin kon op een gegeven moment zijn frustraties niet meer verbergen. "Hou je bek eens een keer", schreeuwde de verdediger naar z'n eigen bank. "Het was een domme reactie."

"Ik speel soms met een kort lontje", steekt Murkin de hand in eigen boezem. De linksback kreeg het aan de stok met de keeperstrainer van FC Volendam. "En als het even tegen zit, dan kan ik dom reageren. Inmiddels hebben we met elkaar gesproken en het is klaar nu." Versterkingen De fikse nederlaag hakt er flink in. Nu staat FC Volendam op nul punten na twee wedstrijden en beseft iedereen heel goed dat het zo niet verder kan. Dat weet ook Matthias Kohler. De optimistische coach staat achter het technisch beleid van z'n club en maakt zich geen zorgen over het aantrekken van versterkingen. "We zoeken geen excuses, we hebben een goede groep en de transferperiode loopt nog." Tekst loopt door onder de video.

Kwaliteitsinjectie Waar Kohler geduldig is, geeft Murkin helder aan dat het met deze selectie lastig is in de eredivisie. De linksback vindt dat de huidige selectie te smal is en dat er behoefte is aan een kwaliteitsinjectie. "Dat zou lekker zijn." Vergeleken met vorig seizoen is FC Volendam sterkhouders als Filip Stankovic, Francesco Antonucci, Henk Veerman, Geatano Oristanio kwijt geraakt. Verder is Carel Eiting in conflict met de club en lijkt een terugkeer van de aanvoerder heel ver weg. "Zoals het nu gaat, is het moeilijk." Tekst loopt door onder de video.

De volgende wedstrijd voor FC Volendam is pas over twee weken. Op zondag 3 september komt FC Twente op bezoek.