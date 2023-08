Turbulent duel levert Telstar geen punten op

Vooraf was er al het nodige te doen over deze wedstrijd. Zo werd dit duel bestempeld als risicowedstrijd. Dat had ermee te maken dat supporters van Cambuur kaartjes hadden gekocht zouden hebben voor de thuisvakken. Daarom besloot de gemeente deze beslissing te maken. Zakaria Eddahchouri kreeg het eerste kansje en schoot vol op Yanick van Osch, maar de keeper was alert.

De Friezen kwamen echter op voorsprong. Milan Smit benutte een strafschop na een overtreding van Sebbe Augustijns. De wedstrijd werd vervolgens tijdelijk stilgelegd na een gegooide beker op het veld. Na een onderbreking van een kwartier, was het Smit die de voorsprong verdubbelde opnieuw vanaf de strafschopstip: 2-0. Vlak voor de rust kwam Telstar goed weg, nadat Jorginho Soares de bal voor de lijn wegtikte.

