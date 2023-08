Eddahchouri en Snoei ontgoocheld na valse start Telstar: "Doodzonde"

Telstar is in zijn eerste wedstrijd van het seizoen tegen een smadelijke nederlaag aangelopen. De ploeg van Mike Snoei verdiende het niet om te verliezen, maar stond na het duel met Jong PSV toch met lege handen. De 1-0 nederlaag in Eindhoven kwam dan ook hard aan bij spits Zakaria Eddahchouri. "Deze is niet lekker."

"Als je zoveel kansen krijgt als in de eerste helft, dan moet je gewoon een keer de trekker overhalen", aldus de 23-jarige spits, die in de eerste helft dacht de 1-0 te scoren met een kopbal. "Ik zag het net trillen dus ik begon al met juichen. Dan geeft de scheidsrechter het doelpunt niet en dan moet je gewoon door."

Telstar-trainer Mike Snoei vond dat zijn ploeg meer had verdiend dan een nederlaag, maar dan had er wel gescoord moeten worden. "Het had de andere kant op moeten gaan. Doodzonde. Zeker in de eerste helft leuk gevoetbald. Goede kansen gehad en een doelpunt wel of niet buitenspel? Alle statistieken vielen bovendien naar onze kant uit, maar uiteindelijk hebben we wel met 1-0 verloren."

Tekst gaat verder onder de video.