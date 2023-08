Testspeler Mohammed Tahiri wordt bij Telstar beloond met profcontract

Mohammed Tahiri is komend seizoen speler van Telstar. De 22-jarige aanvaller tekent in Velsen-Zuid een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar. De afgelopen weken liep Tahiri al rond bij Telstar als testspeler.

Tahiri was het afgelopen seizoen speler van Sparta Rotterdam. Daar werd zijn aflopende contract niet verlengd, waarna hij transfervrij was. Telstar-trainer Mike Snoei liet hem afgelopen weken meetrainen en meespelen in oefenwedstrijden van De Witte Leeuwen. Dat deed Tahiri naar behoren en dus verdient hij een contract.

In de tweede divisie speelde hij de afgelopen vier seizoenen veel wedstrijden bij Jong Sparta. In het eerste elftal debuteerde hij in de beker tegen OFC Oostzaan en later speelde hij nog tegen PSV. Ook maakte hij zijn opwachting in de eredivisie namens Sparta. Uiteindelijk kwam hij tot zes optredens op het hoogste niveau.