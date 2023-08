Zeperd voor Telstar tegen Jong PSV

Telstar heeft de eerste wedstrijd van het seizoen verloren. In Eindhoven werd er met 1-0 verloren van Jong PSV. Bij de Brabanders begon Malik Tillman in de basis. Hij wordt dit seizoen door PSV van Bayern München gehuurd. Afgelopen zaterdag kwam hij niet in actie voor PSV tegen FC Utrecht. Daardoor mocht hij vanavond meedoen bij Jong PSV.

Telstar begon goed aan de wedstrijd. In de achtste minuut tikte El Kachati binnen, maar zijn goal werd wegens buitenspel afgekeurd. Even later was ook Jong PSV gevaarlijk. Keeper Ronald Koeman jr, tikte de kopbal van Jason van Duiven tegen de lat. Na dertig minuten voetbal was Telstar-spits Zakkaria Eddahchouri dicht bij een goal vanuit een corner. Zijn kopbal werd ternauwernood gekeerd door PSV-keeper Niek Schiks.

Geen vuist

Kort in de tweede helft was het verdediger Jorginho Soares die namens Telstar op de lat kopte. Toch was het Jong PSV dat op voorsprong kwam. Spits Van Duiven tikte van dichtbij binnen nadat de bal gelukkig voor zijn voeten kwam.

Trainer Mike Snoei probeerde met een aantal wissels een slotoffensief te starten, maar dat lukte niet echt. En zo moest Telstar met een 1-0 nederlaag op zak terug naar Velsen-Zuid.

Opstelling Telstar: Koeman; Faye, Oude Kotte, Apau, Soares, Seedorf (Van den Heerik/70); Overtoom (Kaandorp/57), Augustijns (Kruiver/70), Turfkruijer; Eddahchouri (Van de Loo/76), El Kachati (Tahiri/70)