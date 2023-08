Generale repetitie voor competitiestart eindigt in zege voor moeilijk scorend Telstar

In de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding heeft Telstar met 0-2 gewonnen bij Jong FC Utrecht. De ploeg van trainer Mike Snoei had veel kansen nodig om het veldoverwicht uit te drukken in de score.

Het Telstar voor komend seizoen lijkt zo goed als vast te staan. In de laatste oefenwedstrijd voor de competitiestart begon Telstar in de beoogde basisopstelling. Telstar had in de openingsfase de touwtjes in handen, waardoor Eddahchouri de eerste kans van de wedstrijd had met een kopbal. De inzet van de nieuwe spits ging naast het doel. Na ruim een kwartier kon hij opnieuw inkoppen uit een voorzet van nieuweling Mees Kaandorp, maar dit keer miste de kopbal kracht.

Hoewel Telstar weinig te duchten had voor Jong FC Utrecht, moest keeper Ronald Koeman Jr. wel op zijn hoede zijn bij een vrije trap van Rafik al Arguioui. De grootste kans kwam van de voet van El Kachati. Na goed doorzetten van Thomas Oude Kotte schoot hij van buiten de zestien tegen de lat. Vervolgens kwam Jong FC Utrecht beter in de wedstrijd en volgde een gelijkopgaande strijd. Voetballend sloeg Telstar de klok, maar de laatste pass en de afronding waren te vaak onsecuur, waardoor er voor rust niet gescoord werd.

Toch doelpunten

Na de pauze lag het tempo iets hoger, maar werden beide ploegen ook aanzienlijk slordiger. Tom Overtoom viel geblesseerd uit na een vervelende overtreding van zijn tegenstander. Hoewel Eddahchouri en El Kachati ongelukkig in de afronding waren, kwam Telstar een kwartier voor tijd wel op voorsprong. Eddahchouri schoot van buiten de zestien de bal loepzuiver in de hoek: 0-1.

Koeman Jr. moest enkele keren redding brengen op afstandsschoten, maar één moment leek de Telstar-keeper geklopt. Hij zag de bal van Aurelio Oehlers achter tegen de buitenkant van de paal gaan. Uiteindelijk gooide Quinten van den Heerik in de slotseconden het duel in het slot: 0-2.

Telstar begint maandagavond om 20.00 uur aan de eerste divisie. Jong PSV is dan op De Hertgang in Eindhoven de tegenstander..

Opstelling Telstar: Koeman Jr., Seedorf; Apau, Soares (Osmanovic/60), Oude Kotte, Faye; Augustijns (Van der Loo/60), Kaandorp (Tahiri/60), Overtoom (Turfkruier/60); Eddahchouri, El Kachati (Van den Heerik/60)