Alkmaarse wandelvrienden op stoom: "Al 43.000 euro voor 't Praethuys"

Hans Maarten Parriger, Inico Geels en Harry van de Kuijt zijn inmiddels een bekende verschijning in en om Alkmaar. In hun gele shirts begonnen de Wandelmusketiers, zoals ze zich noemen, in maart aan hun 450 kilometer lange wandeltocht. Dit doen ze voor het goede doel: 't Praethuys, een inloophuis voor iedereen die geraakt wordt door kanker.

"We lopen 450 kilometer omdat Alkmaar dit jaar haar 450e Ontzet viert", vertelden de wandelvrienden eerder aan NH. "We lopen verschillende etappes: elke zaterdag 10, dan nog de vierdaagsen van Alkmaar en Nijmegen en een finale van 50 kilometer begin september.

Bizar veel geld

Met nog twee weken te gaan en bijna 400 kilometer in de benen nadert het drietal de eindstreep. Ook staat er inmiddels een gigantisch bedrag op de teller: 43.000 euro. "Ons doel was 30.000, dus dit is ongelooflijk en echt ontroerend", vindt Hans Maarten. "Ook als we het niet halen is het goed hoor", vult Harry aan. "Het is nu al bizar veel."

Het geld is door zo'n 230 donateurs bijeengebracht, en is volgens de musketiers zeer welkome aanvulling op het budget van het inloophuis. "Ik heb zelf ooit kanker gehad, en ik weet hoe fijn het is als je mensen treft die je begrijpen en je door dik en dun steunen", aldus Harry.

"Bij 't Praethuys begint de teller elk jaar op nul", legt hij uit. "Ze krijgen geen subsidies en moeten wel een huis huren en professionals betalen. Ze moeten hun begroting van ruim een ton sluitend krijgen. En dan is het super als je zo'n bedrag kan binnenbrengen."

