Al wandelend praten deze 'musketiers' over alles, ook kanker: "Ik dacht: ik ga dood"

De mooie gesprekken die Alkmaarders Hans Maarten (70), Inico (74) en Harry (66) elke zaterdag tijdens lange wandelingen voeren, gaan in 2019 ineens óók over kanker. De ziekte van Harry heeft de wandelvrienden hechter gemaakt, en dit gunnen ze iedereen. Hun nieuwste doel: 450 kilometer lopen om geld in te zamelen voor een inloophuis. "Wat op mijn begrafenis gezegd zou worden, heb ik nu al gehoord."

Hans Maarten, Inico en Harry - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Dat stelt Harry van de Kuijt. Hij kan er nog stil van worden als hij terugdenkt aan hoe zijn wandelmaten er op zijn moeilijkste moment voor hem waren. "Het was enkele dagen na de Nijmeegse Vierdaagse in 2019 die we samen liepen, toen ik gebeld werd dat er darmkanker was geconstateerd." "We zitten alle drie nooit om woorden verlegen, maar dit sloeg in als een bom", stelt Hans Maarten Parriger. "En ik dacht: ik ga dood", vertelt Harry. "Ik ben naar het graf van mijn moeder gegaan met het idee: ik kom hier straks naast te liggen. Inico en Hans Maarten stonden gelijk voor m'n deur. Zo van: nu zijn we er ook."

"We zijn er door dik en dun voor elkaar: een voor allen, allen voor een" Inico Geels - Wandelmusketier

Gelukkig is het allemaal goedgekomen met Harry. "Maar dit was echt een kantelpunt", erkent Inico Geels. "We zijn er door dik en dun voor elkaar: een voor allen, allen voor een. We noemen ons ook een beetje gekscherend 'de musketiers'." Lopend praathuis Het drietal kent elkaar vanuit hun vrijwilligerswerk voor de Grote Kerk in Alkmaar. "Vanuit daar gingen we vaak wat eten samen en zo'n zes jaar geleden mondde dat uit in het idee om elke zaterdagochtend te gaan wandelen", vult Hans Maarten aan. "We zijn soms net een lopend praathuis en lachen heel veel samen." En gelachen wordt er nog steeds, veel en hard, dat blijkt wel aan tafel in inloophuis 't Praethuys aan de Alkmaarse Westerweg. "Maar het is niet alleen plezier en lol. We lopen nu voor de derde keer voor een goed doel. Dan verbind je je daar echt aan, écht commitment", stelt Harry. Tekst gaat verder onder foto.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Het trio noemt zichzelf inmiddels de 'Alkmaarse Wandelmusketiers' en gaat het komend half jaar vele kilometers afleggen voor 't Praethuys, een inloophuis voor iedereen die geraakt wordt door kanker. "De steun die je hier krijgt, dat je er niet alleen in staat, is zo waardevol. Dit huis moet blijven bestaan en daar is geld voor nodig", vertelt Harry. In 2020 liepen de mannen al eens op één dag de zelfbenoemde '50 van Alkmaar', en kon er na al die kilometers een cheque van bijna 25.000 euro richting het inloophuis. Dit jaar worden het er 450, in etappes, met een finale van 50 kilometer op 2 september. 450 kilometer Die '450' is niet zomaar gekozen. Dit jaar wordt 450 jaar Alkmaar Ontzet groots herdacht en gevierd. Daar haken de musketiers nadrukkelijk bij aan. "We zijn nu ook officieel een onderdeel van de activiteiten die rond dit thema worden georganiseerd. Dat podium levert hopelijk extra donaties op." Vandaag lopen de musketiers hun eerste kilometers. "Elke zaterdag tien", rekent Inico voor. "Samen wordt dat 200. Dan nog 80 in juni tijdens de Alkmaarse vierdaagse, plus 120 in Nijmegen. De laatste 50 lopen we op 2 september: vanaf Koedijk via de Schermer naar de Alkmaarse Grote Kerk. Een notaris houdt alles bij." "Tijdens drie zaterdagochtenden nodigen we ook mensen uit om mee te lopen. Op 18 maart is dat een eerste groep van vrijwilligers van 't Praethuys", aldus Hans Maarten. "Het voorlopige doel is om minstens 11.250 euro op te halen, 25 euro per gelopen kilometer." De Wandelmusketiers zijn te sponsoren kan via hun doneerpagina en te volgen via Facebook.