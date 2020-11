Ton (62) praat over zijn prostaatkanker in inloophuis: voortbestaan in gevaar

De inloophuizen spelen een grote rol in het proces tijdens en na de ziekte. Maar KWF maakt zich grote zorgen over hun voortbestaan en begon daarom een sponsoractie om geld in te zamelen: 'Huis in Actie'.

In Noord-Holland zijn dertien van deze huizen. Ook bij 't Praethuys in Alkmaar merken ze de gevolgen van de coronacrisis en de teruglopende inkomsten. "De Wandel4daagse Alkmaar waar wij het goede doel van zijn en de Samenloop voor Hoop die dit jaar in Bergen zou zijn. Ze gingen allemaal niet door", vertelt coördinator Tanja Schipper van 't Praethuys.

Alkmaarder Ton Burkels (69) heeft prostaatkanker en heeft in 't Praethuys een fijne gesprekspartner gevonden in vrijwilliger René Landman. Ook René (62) is getroffen door deze vorm van kanker, en samen delen ze ervaringen. Vanwege corona zijn er op dit moment geen groepsgesprekken, maar een-op-een en telefonisch steunen de lotgenoten elkaar.