Ton subsidie voor finalefeest Alkmaar Ontzet: duizenden drones en nostalgie met Vulcano

Over acht maanden is het precies 450 jaar geleden dat Alkmaar in 1573 als eerste stad weerstand bood tegen de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog, en dat wordt groots gevierd. Al eerder werden er bij inwoners en ondernemers ideeën verzameld voor het jubileumjaar, en wat er precies staat te gebeuren, wordt steeds concreter.

Zo zijn er vier grote evenementen gepland die allemaal in september en oktober op de rol staan. Een groots muziek- en lichtspektakel A Night with the Alkmaer Proms is als afsluiting op zondag 8 oktober gepland.

Met de ton subsidie neemt dit slotfeest een flinke hap uit de beschikbare pot van 450.000 euro die de gemeente beschikbaar stelt. "We willen dan een muzikale reis maken van 1573 tot nu; een feest bestemd voor jong tot heel oud", vertelt organisator Rob Boerlage.

Groothuizen, Bloemen, Vulcano en drones

"Met bekende Alkmaarse artiesten zoals Angela Groothuizen, Karin Bloemen en Vulcano (met de broer van Groothuizen en hits in de jaren 80, red.). En als finale een show met tussen de 200 en 4.500 verlichte drones in de lucht. Die show wordt georganiseerd door mensen die dit zelfs in Las Vegas doen, je gaat huilen zo mooi is het", jubelt Boerlage.

"Voor de Proms hebben we de drafbaan als locatie op het oog, daar kunnen 45.000 mensen terecht." Naast de flinke subsidie en financiële steun van sponsoren, worden er kaartjes verkocht voor de toegang.

"Mensen betalen symbolisch 15,73 euro. En leden van de 8 October Vereeniging slechts 8,10 euro", legt Boerlage uit, die ook bestuurslid is van de vereniging die jaarlijks Alkmaar Ontzet organiseert. "Voor minima komt er een regeling, zodat echt iedereen er heen kan."

