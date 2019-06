Inloophuis 't Praethuys opnieuw het goede doel van de Wandel4daagse Alkmaar

ALKMAAR - De medewerkers en vrijwilligers van 't Praethuys in Alkmaar zijn er trots op. Voor het derde jaar op rij is het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten het goede doel van de Wandel4daagse Alkmaar. Vorig jaar ontvingen ze een cheque van ruim 8.000 euro.

"Overweldigend", noemt Tanja Schipper het bedrag dat vorig jaar ten goede kwam aan 't Praethuys. De coördinator van het inloophuis kreeg toen een cheque van 8.361 euro overhandigd. De deelnemers aan de vierdaagse en organisator Le Champion waren de gulle gevers.

Lees ook: Terugkijken: dit was de Wandel4daagse Alkmaar 2018

Ook dit jaar kan er bij het inschrijven voor de Wandel4daagse gedoneerd worden. "We kunnen het geld goed gebruiken", vertelt Schipper.

"Van dat geld betalen we de rekeningen, organiseren we lotgenotencontact, workshops en zorgen we dat iedereen die toch vaak een nare tijd beleeft of beleefd heeft, zich hier in 't Praethuys thuis en veilig voelt om zijn verhaal te delen met gelijkgestemden."

Beleef de Plus Wandel4daagse Alkmaar mee met NH Nieuws

Van woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni doen we uitgebreid verslag van het evenement op radio, TV en online. Op zaterdag 22 juni zenden we de intocht op het Waagplein live uit tussen 13:00 en 15:00 uur. Wil jij je nog inschrijven voor de Plus Wandel4daagse Alkmaar? Dat kan! Kijk voor meer informatie op de website.