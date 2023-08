Al zes decennia Gondelvaart Koedijk: "Valt of staat met bouwploegen"

Share to Nextdoor

De Gondelvaart Koedijk viert zaterdag haar zestigjarig bestaan. De verlichte gondels die voor het oog van duizenden toeschouwers over het Noordhollandsch Kanaal varen, is niet meer weg te denken elk derde weekend van augustus. Volgens Koedijker archivaris Jan Bijpost ging het maar één keer, buiten corona om, niet door. "Het valt of staat met de bouwploegen. Zonder hen geen gondelvaart."

Marit, Sofie, Lee, Dave, Estelle, Joep en Anne van bouwploeg 'De Goudgele Rakkers' - NH

Een van die enthousiaste gondelbouwploegen is 'De Goudgele Rakkers'; nog jonge bouwers die komend weekend voor de vijfde keer meedoen. "Het gondelvaartvirus zit in ons bloed", legt Dave Kuilboer (26) uit in de schuur van zijn ouders, waar hij met zo'n 25 vrienden bezig is om 'Harry Potter' tot leven te wekken. "We hebben de grootste boot dit jaar", zegt hij trots. Vakantieplannen aangepast "En hopelijk ook de mooiste. Vorig jaar waren we tweede en dit jaar willen we eerste worden met een schuit van 35 meter." Al maanden zijn de twintigers bezig met hun gondel. "We plannen onze zomervakantie er omheen. Niemand wil de gondelvaart missen." En buiten corona ging het ook maar één keer niet door. "Dat was in 1978", weet Jan Bijpost te vertellen. "Ik heb ze bijna allemaal meegemaakt, van de eerste tot de laatste, minus een paar daar tussen. Als bouwer, als bestuurslid, en nu houd ik het archief in stand en doe nog wat hand-en-spandiensten, zoals helpen met de opbouw van de feesttent." Tekst gaat verder onder video.

Gondelvaart Koedijk begon in 1963 om toeristen te vermaken - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Volgens Jan Bijpost zijn Koedijk en de gondelvaart onlosmakelijk met elkaar verbonden. "We zijn het ooit in 1963 begonnen om de toeristen iets te bieden. Je hebt natuurlijk op meerdere plekken in Nederland dit soort gondelvaarten, maar wij zijn uniek door het kanaal." Hele dorp doet mee "We hebben hier geen beperkingen qua grootte van de schuiten, bijna alles kan en past. En het is echt iets van het dorp, door het dorp, en voor iedereen daarbuiten. Vrijwel alle Koedijkers doen mee: is het niet met de gondelvaart zelf, dan versieren ze wel hun tuinen met lichtjes en vlaggen om het hele dorp een feeërieke uitstraling te geven." De Koedijker gondelvaart is in 2018 beloond met de status 'immaterieel erfgoed'. De afvaart van de 60e is zaterdag om 21.00 uur. Een tiental versierde schuiten vaart dan van noord naar zuid langs het vier kilometer lange dorp. Vorig jaar kwamen er zo'n 15.000 bezoekers op af. Meer informatie is te vinden op de website van de Gondelvaartvereniging Koedijk. Een dag na de vaart wordt bekend gemaakt wie de mooiste gondel heeft gebouwd. Het publiek kan zaterdagavond meestemmen.